Джанкой, Крым, 16 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое Республики Крым, возникший утром 16 августа, локализован, сообщили в Минэнерго России.

allispossible.org.uk Электросеть

По информации ведомства, нарушения энергоснабжения потребителей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на трансформаторной подстанции в Джанкое произошло около 06:00. Отметим, что сегодня же, 16 августа, около 06:00, произошёл пожар, а затем детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. Жителей окрестных сёл эвакуируют. Глава Крыма сообщил о двух пострадавших среди гражданского населения.