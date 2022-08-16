Ульяновск, 16 августа, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту мошенничества при строительстве многоквартирного дома. Ущерб шестерым пострадавшим оценивается в 19 млн рублей, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстанет руководитель жилищно-строительного кооператива. По версии следствия, в 2016–2018 годы он организовал сбор средств с ульяновцев для строительства многоквартирного дома по улице Олега Кошевого, оформив для «прикрытия противоправной деятельности» ЖСК. В ведомстве полагают, что кооператив фактически не вёл финансово-хозяйственную деятельность, а для придания видимости строительства использовались подконтрольные организации.

«ЖСК заключал с данными юридическими лица различного рода договора якобы на проведение строительных работ и поставку материалов. При этом строители построили полтора этажа из трёх, а качество частично возведённого многоквартирного дома оказалось крайне низким», — считают в полиции.

В рамках уголовного дела пострадавшими проходят шесть человек. По версии УМВД, полученные от них средства на общую сумму 19 млн рублей проводились по документам, «однако фактически присваивались злоумышленником и тратились по личному усмотрению». Суд наложил арест на имущество обвиняемого почти на 13 млн рублей.

Правоохранители добавляют, что фигурант уголовного дела вину не признал, при этом «уничтожил часть доказательств» в ходе ознакомления с материалами дела. Данные документы были восстановлены.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Разбирательства будут проходить в Ленинском районном суде Ульяновска.

Как сообщало ИА REGNUM , в июне 2022 года стало известно о том, что в Ульяновской области ушло в суд уголовное дело о хищении более 984 млн рублей у участников долевого строительства. По версии следствия, значительная часть поступивших средств при строительстве многоэтажки по улице Буинской в Ульяновске израсходована на иные цели.

Подробнее: В Ульяновске ушло в суд дело о хищении у дольщиков почти 1 млрд рублей