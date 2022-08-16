Шахтёрск, ДНР, 16 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Мэр Шахтёрска в Донецкой Народной Республике Александр Шатов поблагодарил жителей Сахалинской области за поддержку народа Донбасса. Об этом он написал в своём телеграм-канале 16 августа.

Правительство Новосибирской области Гуманитарная помощь

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«Город Шахтёрск ДНР встретил первый гуманитарный груз от жителей Сахалинской области. Данная помощь необходима жителям на освобожденных территориях. Помощь жителям этих территорий будет передана в ближайшее время. Благодарим сахалинцев за поддержку народа Донбасса», — сказал Александр Шатов.

На видео, которое он опубликовал в соцсети, идёт разгрузка пяти грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Сахалинцы прислали жителям Шахтёрска продукты, крупы, необходимые вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, 70 многоквартирных жилых домов в Шахтёрске Донецкой Народной Республики готовят к зиме жители Сахалинской области. Городу также помогут привести в порядок к началу отопительного сезона объекты электроснабжения и водоотведения.