Ростов-на-Дону, 16 августа, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Росавиация приняла решение продлить ограничения на полёты в Ростов-на-Дону. Международный аэропорт «Платов» будет закрыт до 23 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта Ростовской области 16 августа.

Donland.ru Аэропорт «Платов»

«В соответствии с решением авиационных властей России ограничение на полеты в/из аэропорта Платов продлено до 3:45 мск 23 августа. Данные меры приняты ради безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что с 24 февраля Росавиация ввела ограничения на полёты в 11 аэропортов центра и юга России. При этом аэропорт «Платов» весной подтвердил готовность к работе в летний период.