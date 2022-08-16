Токио, , 09:33 — REGNUM План вторжения на материковый Китай с целью свержения коммунистического правительства для армии Тайваня в 1950-60-х годах разработала группа советников из числа бывших офицеров японской императорской армии. Об этом со ссылкой на найденные в Париже оригиналы документов 16 августа сообщает газета Sankei.

Возобновление гражданской войны. ВВС Гоминьдана бомбят Наньян, столицу коммунистического Китая. Март 1947 Цитата из к/ф: «Основание республики». реж Саньпин Хань. КНР. 2009

Секретная группа, под названием «Белый отряд», была создана в 1949 году бежавшим на Тайвань правительством Чан Кайши из числа бывших офицеров капитулировавшей в августе 1945 года императорской армии Японии. В её состав входили более 80 опытных военных, которые занимались подготовкой офицеров армии Гоминьдана, а также разработкой оперативных и стратегических планов вторжения на территорию КНР.

Как стало известно из брошюры, которую обнаружили в Париже родственники входившего в эту группу бывшего подполковника Коити Итоги (умер в 2011 году), план реванша предполагал неожиданную высадку десанта на территорию побережья провинции Фуцзянь и последующий захват за полтора месяца прилегающих районов на юге Китая. В документе детально описывались действия всех родов войск, материально-техническое обеспечение операции, подготовка тайваньских офицеров.

В брошюре была ясно определена цель операции, как «уничтожение ложного коммунистического правительства и восстановления «законной власти» на всей территории страны».

Один из авторов плана г-н Итога во время войны служил штабным офицером в Маньчжурии и Сингапуре. После войны он вернулся в Японию, но в 1951 году перебрался на Тайвань, где отвечал за подготовку военнослужащих армии Гоминьдана — своего бывшего противника.

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