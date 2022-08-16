Токио, 16 августа 2022, 09:33 — REGNUM План вторжения на материковый Китай с целью свержения коммунистического правительства для армии Тайваня в 1950-60-х годах разработала группа советников из числа бывших офицеров японской императорской армии. Об этом со ссылкой на найденные в Париже оригиналы документов 16 августа сообщает газета Sankei.

Возобновление гражданской войны. ВВС Гоминьдана бомбят Наньян, столицу коммунистического Китая. Март 1947
Возобновление гражданской войны. ВВС Гоминьдана бомбят Наньян, столицу коммунистического Китая. Март 1947
Цитата из к/ф: «Основание республики». реж Саньпин Хань. КНР. 2009

Секретная группа, под названием «Белый отряд», была создана в 1949 году бежавшим на Тайвань правительством Чан Кайши из числа бывших офицеров капитулировавшей в августе 1945 года императорской армии Японии. В её состав входили более 80 опытных военных, которые занимались подготовкой офицеров армии Гоминьдана, а также разработкой оперативных и стратегических планов вторжения на территорию КНР.

Как стало известно из брошюры, которую обнаружили в Париже родственники входившего в эту группу бывшего подполковника Коити Итоги (умер в 2011 году), план реванша предполагал неожиданную высадку десанта на территорию побережья провинции Фуцзянь и последующий захват за полтора месяца прилегающих районов на юге Китая. В документе детально описывались действия всех родов войск, материально-техническое обеспечение операции, подготовка тайваньских офицеров.

В брошюре была ясно определена цель операции, как «уничтожение ложного коммунистического правительства и восстановления «законной власти» на всей территории страны».

Один из авторов плана г-н Итога во время войны служил штабным офицером в Маньчжурии и Сингапуре. После войны он вернулся в Японию, но в 1951 году перебрался на Тайвань, где отвечал за подготовку военнослужащих армии Гоминьдана — своего бывшего противника.

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