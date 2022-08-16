София, , 09:33 — REGNUM Действующее правительство Болгарии объявило о возможности повышения тарифов на проезд в такси. Об этом 16 августа сообщает софийская газета «Телеграф».

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По некоторым данным, соответствующие цены вырастут в среднем на 20%. Как утверждают представители крупнейшей отраслевой организации страны — «Союз такси» («СТ»), предполагаемое нововведение связано с резким увеличением стоимости топлива на международных рынках. «В условиях подорожания энергоносителей у нас нет иного выхода», — резюмировал председатель «СТ» Кирил Ризов.

Предполагается, что в ближайшее время нововведение коснется Софии, Варны, Бургаса и других крупных городов страны.

Напомним, в Болгарии работа служб такси регулируется государством.