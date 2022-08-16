Пермь, , 09:32 — REGNUM В Пермском крае продлили ограничительные меры из-за высокой пожарной опасности, сообщили в Пермском лесопожарном центре.

В лесу Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Запрет на посещение лесов буде действовать до 21 августа включительно. Ограничение распространяется на лесной фонд на территориях Березниковского, Соликамского, Красновишерского, Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Сивинского лесничеств, а также на территории Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского лесничеств.

В муниципальных образованиях установлен IV класс пожарной опасности. »В период до 21 августа временно ограниченно посещение лесов за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования», — уточнили в лесопарком центре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее был установлен запрет на посещение лесов в ряде муниципалитетов с 12 июля по 15 июля. В регионе властвовала аномальная жара.

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