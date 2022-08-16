Пермь, 16 августа 2022, 09:32 — REGNUM В Пермском крае продлили ограничительные меры из-за высокой пожарной опасности, сообщили в Пермском лесопожарном центре.
Запрет на посещение лесов буде действовать до 21 августа включительно. Ограничение распространяется на лесной фонд на территориях Березниковского, Соликамского, Красновишерского, Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Сивинского лесничеств, а также на территории Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского лесничеств.
В муниципальных образованиях установлен IV класс пожарной опасности. »В период до 21 августа временно ограниченно посещение лесов за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования», — уточнили в лесопарком центре.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее был установлен запрет на посещение лесов в ряде муниципалитетов с 12 июля по 15 июля. В регионе властвовала аномальная жара.
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