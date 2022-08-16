Сеул, 16 августа, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи представило план улучшения жилищных условий населения, в соответствии с которым в течение ближайших пяти лет планируется построить за счёт государства 2,7 млн единиц жилья. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что это первый пакет мер администрации Юн Сок Ёля по решению жилищной проблемы.

С 2023 по 2027 год в столичном регионе будут построены 1,58 млн квартир, а в регионах — 1,12 млн квартир.

Известно, что 520 тыс. единиц жилья будут построены в рамках проектов реновации и реконструкции, 880 тыс. единиц — в рамках проекта по развитию городов-спутников, 1,3 млн единиц — в рамках частных проектов.

В министерстве отметили, что начиная с октября правительство объявит районы, где будут построены новые дама, а в ноябре — примет комплекс мер по содействию реконструкции старых многоквартирных домов.