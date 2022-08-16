Герат, Афганистан, 16 августа 2022, 09:30 — REGNUM Хаятулла Мухаджир Фарахи, мэр талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганском Герате, назвал городскую площадь своим именем. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Эта площадь, на которой также установлены крутящиеся часы, расположена между парком «Маликьяр» и зданием городской администрации Герата и теперь называется площадью Мухаджира. Согласно источникам, дизайн крутящихся часов на этой площади был разработан молодым человеком по имени Исматулла Хабиби, жителем Герата.
Большинство известных улиц и площадей в Герате ранее были переименованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как, например, улица Национальных героев.
В то же время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что улицы и площади не должны называться в честь отдельных лиц.