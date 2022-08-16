* Талибский — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 16 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Хаятулла Мухаджир Фарахи, мэр талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганском Герате, назвал городскую площадь своим именем. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Employee of the U.S. State Department Герат. Афганистан

Эта площадь, на которой также установлены крутящиеся часы, расположена между парком «Маликьяр» и зданием городской администрации Герата и теперь называется площадью Мухаджира. Согласно источникам, дизайн крутящихся часов на этой площади был разработан молодым человеком по имени Исматулла Хабиби, жителем Герата.

Большинство известных улиц и площадей в Герате ранее были переименованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как, например, улица Национальных героев.

В то же время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что улицы и площади не должны называться в честь отдельных лиц.