Джанкой, Крым, , 09:29 — REGNUM Два человека пострадали в результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе Республики Крым, сообщил 16 августа глава региона Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

Он уточнил, что находится в селе Азовском Джанкойского района, где утром произошёл пожар и детонация на площадке временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.

«На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает», — сообщил Аксёнов.

Жителей эвакуируют за пятикилометровую зону, на месте работают сотрудники МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренных служб.

Глава Крыма сообщил, что будет информировать о происходящем через соцсети и призвал доверять только официальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ подтвердила пожар и детонацию боеприпасов на территории площадки временного хранения боеприпасов воинской части в районе села Майского Джанкойского района Республики Крым. На месте происшествия идёт тушение пожара.

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