Джанкой, Крым, 16 августа 2022, 09:29 — REGNUM Два человека пострадали в результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе Республики Крым, сообщил 16 августа глава региона Сергей Аксёнов.
Он уточнил, что находится в селе Азовском Джанкойского района, где утром произошёл пожар и детонация на площадке временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.
Жителей эвакуируют за пятикилометровую зону, на месте работают сотрудники МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренных служб.
Глава Крыма сообщил, что будет информировать о происходящем через соцсети и призвал доверять только официальной информации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ подтвердила пожар и детонацию боеприпасов на территории площадки временного хранения боеприпасов воинской части в районе села Майского Джанкойского района Республики Крым. На месте происшествия идёт тушение пожара.
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