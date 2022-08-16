Москва, 16 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России высокоточным ударом поразили в районе Андреевки Херсонской области командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщили 16 августа в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, более сотни иностранных наёмников ликвидированы 15 августа в ходе спецоперации ВС РФ на Украине в Харьковской области.

Читайте также: ВСУ потеряли под Харьковом 150 иностранных наёмников