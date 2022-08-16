Рыбинск, Ярославская область, , 09:29 — REGNUM В Ярославской области город Рыбинск получит бюджетный кредит в размере 50 млн рублей под 1% на подготовку теплотрасс к осенне-зимнему периоду. Такое решение было принято в ходе рабочего совещания в правительстве области под председательством главы региона Михаила Евраева. Об этом сообщает региональное правительство.

Михаил Евраев yarregion.ru

Средства будут направлены на ремонт одного из самых аварийных участков теплосетей в Зачеремушном районе города.

«Нужно сделать этот проблемный отрезок и быть спокойными, что там все хорошо. И так поступательно нужно идти, чтобы отремонтировать проблемные участки во всем городе, — сказал Михаил Евраев. — Мы должны не просто латать дыры, а идти к решению задачи по безаварийному теплоснабжению жителей».

Врио губернатора также поручил провести инвентаризацию всех сетей в регионе. В начале июля Михаил Евраев и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин уже договорились о выделении из Фонда национального благосостояния около 600 млн рублей на реконструкцию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в Ростове и Ростовском районе.

Также готовится заявка в ФНБ на сумму 1,5–2 млрд рублей на ремонт сетей в Рыбинске в течение двух лет. По словам мэра Рыбинска Дмитрия Рудакова, в городе остро нуждаются в ремонте около 20 км тепловых сетей, на это требуется 1,4 млрд.

Всего к отопительному сезону в Ярославской области, отмечалось на совещании, необходимо подготовить более 16 тысяч многоквартирных домов.

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