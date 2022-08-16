Абакан, , 09:28 — REGNUM С начала эпидсезона в Хакасии от укусов клещей пострадали 2458 человек, в том числе в медицинские организации обратились 648 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 августа в республиканском управлении Роспотребнадзора.

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От клещевого энцефалита не привито 75% пострадавших граждан.

По данным ведомства, за прошедшую неделю зарегистрировано 33 случая укусов клещей. Чаще всего на прошедшей неделе с клещами контактировали в окрестностях города Абазы, Аскизском и Таштыпском районах.

За неделю зарегистрировано четыре случая заболевания клещевыми инфекциями. Двое непривитых взрослых заболели клещевым вирусным энцефалитом — жители города Саяногорска и Бейского района. Двое взрослых из Саяногорска заболели иксодовым клещевым боррелиозом.

С начала сезона активности клещей в Хакасии подтверждено 14 случаев клещевого вирусного энцефалита, 15 — иксодового клещевого боррелиоза, десять — клещевого сибирского тифа.

Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать меры индивидуальной защиты при посещении городских окрестностей, дачных участков, степных и таёжных зон.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае после укусов клещей умерли три человека.

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