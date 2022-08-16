Цинциннати, США, 16 августа 2022, 09:26 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Канады Лейлой Фернандес в матче первого круга турнира в Цинциннати (США). Встреча продлилась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:5.
Александрова три раза подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, восемь ошибок на подаче и 4 из 5 брейков.
Во втором круге Александрова сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Чжан Шуай (Китай).