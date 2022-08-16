Томск, 16 августа, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Электростанции в Томской области за семь месяцев 2022 года выработали 2097,49 млн кВт/ч электроэнергии, что на 3,8% больше, чем в январе–июле 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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При этом энергопотребление в регионе за тот же период выросло на 2,2% (до 4762,24 млн кВт/ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам замгубернатора области Игоря Шатурного, показатель потребления электрической энергии является одним из важных индикаторов экономического развития и социальной сферы.

«Положительная динамика собственной выработки подтверждает востребованность томской генерации в энергосистеме Сибири», — отметил он.