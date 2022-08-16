Чита, , 09:22 — REGNUM В столице Забайкалья сегодня, 16 августа, приземлился самолёт с главой российского правительства Михаилом Мишустиным на борту. Уже обнародованы первые кадры его встречи в аэропорту Читы.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

У трапа самолета председателя правительства встретили вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 августа Михаил Мишустин побывал в Якутске, а до этого — в Алтайском крае и Республике Алтай. обсуждались насущные проблемы регионов.

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