Донецк, 16 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщили 16 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 6:50 (совпадает с мск) — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, в 7.25 боевики ВСУ выпустили по Ясиноватой еще три снаряда калибра 155 мм.