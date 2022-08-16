Чердынь, Пермский край, , 09:20 — REGNUM В Чердынском городском округе Пермсокго края произошёл смертельный несчастный случай в водоёме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пруд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вечером 15 августа на местному пруду утонул один человек. На место происшествия направлялись шестеро спасателей и два плавсредства.

Жителей региона призывают соблюдать правила безопасного поведения на водоёмах. Добавим, в 2022 году до открытия купального сезона (по состоянию на 10 июня) на территории Прикамья утонули 12 человек.