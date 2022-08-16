Анкара, , 09:28 — REGNUM Украинские порты Черноморск и Южный покинули ещё пять судов с пшеницей и кукурузой, сообщает 16 августа министерство обороны Турции в Twitter.

Пшеница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что три сухогруза с сельхозпродукцией вышли из порта Черноморск, ещё два — из Южного. Четыре порожних сухогруза, которые должны направиться на Украину за продовольствием, будут досмотрены представителями стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ).

По данным СЦК, вышедшее с Украины судно Propus идёт в румынскую Констанцу с 9,1 тыс. тонн пшеницы. Судно Osprey S везёт 11,5 тыс. тонн кукурузы в турецкий Искендерун, Ramus — 6,1 тыс. тонн в турецкий порт Карас.

Сухогруз Brave Commander должен доставить 23,3 тыс. тонн пшеницы в Джибути, а Bonita — 60 тыс. тонн кукурузы в порт в Инчхон в Республике Корея.

Как сообщало ИА REGNUM, СКЦ курирует безопасную транспортировку зерна с Украины в условиях российской военной спецоперации. В СКЦ входят военные Турции, России и Украины, а также представители ООН.

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