Уфа, , 09:24 — REGNUM В Башкирии 83 человека умерло от отравлений спиртосодержащей продукцией за семь месяцев 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.

Напитки и алкоголь youareweb

Сообщается, что показатель отравлений спиртосодержащей продукцией по Башкирии составил 17,5 на 100 тысяч населения, при этом, с января по июль 2021 года этот показатель составлял 14,5.

Отмечается, что показатели выше региональных значений зафиксированы в городе Октябрьском (в 5,1 раза), в городе Стерлитамаке (в 4,4 раза). Высокий уровень отравления алкоголем зафиксирован также в городах Дюртюли и Туймазы, а также в Стерлитамакском, Дюртюлинском, Бакалинском районах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии от отравлений спиртосодержащей продукцией с января по июль 2021 года умер 101 человек.