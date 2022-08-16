Москва, 16 августа, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Инициативы по переименованию Киевского вокзала можно оценить лишь как глупость. Об этом 16 августа ИА REGNUM рассказал активист партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Николай Умеренков.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Киевский вокзал

«Предложение депутата от ЛДПР Василия Власова переименовать Киевский вокзал должно иметь ровно одну ответную реакцию — негативную. Всем подобным инициаторам необходимо донести одну прописную истину о том, что нельзя уподобляться низменным нападкам врага», — заявил публицист.

Украине нечего предъявить России, кроме абстрактных обвинений в агрессии, уверен Умеренков.

«Русский же человек должен быть выше этого. Мы знаем, что такое Украина, и где она должна быть: в составе России», — уверен собеседник агентства.

Упразднение «украинских» топонимов будет означать лишь отказ от исторической справедливости и от намерений России вернуть утраченные в 90-е территории, полагает публицист.

«Даже если власть не говорит об этом прямо, такие намерения обязаны быть в повестке РФ, так что обиженным депутатам стоило бы больше следить за собственными словами, а ещё лучше, заниматься прямыми обязанностями, делать жизнь россиян лучше», — заключил Умеренков.

Напомним, что на Украине массово избавляются от русских топонимов и памятников, в ответ на что представители ЛДПР предложили переименовать Киевский вокзал в Москве.