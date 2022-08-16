Ульяновск, , 09:16 — REGNUM В Ульяновской области начался образовательный форум, посвящённый воспитательной работе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

Форум продлится до 27 августа. Основной тематикой обсуждения станут вопросы организации воспитательной работы, итоги дискуссий подведут в рамках тематического круглого стола по вопросам воспитания. Также на площадках форума обсудят ход внедрения государственной информационной системы «Моя школа» и реализацию проекта «Школа Минпросвещения России».

Ключевые события состоятся 19 августа. В плане мероприятий — панельная дискуссия по вопросам формирование «предпосылок инженерного мышления» у детсадовцев и пленарное заседание на базе педвуза.

По словам министра просвещения и воспитания Натальи Семеновой, впервые к программе образовательного форума присоединятся молодые педагоги. Участники рассмотрят «не только важные направления и задачи сферы образования и воспитания», но и обсудят лучшие педагогические практики.

Отметим, ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в середине сентября 2022 года ведомство опубликует свои наработки по обновлённой системе образования в стране.

Подробнее: Минобрнауки РФ расскажет про обновлённую систему образования в сентябре

Напомним, что на начало августа в Ульяновской области 54% образовательных организаций приняты к новому учебному году.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске меняют условия бесплатного проезда в троллейбусах и трамваях для детей. Если в условиях пандемии коронавируса все школьники могли бесплатно ездить на электротранспорте, то в новом учебном году данная льгота будет распространяться на детей из малообеспеченных семей.