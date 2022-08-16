Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Мать Карима Никуи, американского солдата, убитого в аэропорту Кабула при выводе американских войск из Афганистана, потеряла ещё одного ребёнка. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Самоубийство Thebluediamondgallery.com

Её Дакота Халворсен, 28 лет, покончила с собой в Калифорнии в день годовщины падения Кабула и за несколько дней до годовщины гибели её младшего брата от рук ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 26 августа 2021 года боевик-смертник ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроил взрыв возле восточных ворот кабульского аэропорта, убив 13 морских пехотинцев США и 200 граждан Афганистана. 20-летний Карим Никуйи был одним из американских солдат, погибших в результате этого нападения.

Как сообщает New York Post, мать Карима Никуи, Шона Шапель, сказала друзьям, что Дакота «в последнее время много говорила о том, что скучает по своему младшему брату и хотела бы быть с ним».

Шона Шапель написала в соцсети, что смерть её детей стала результатом фатального бегства США из Афганистана. В гневе она назвала президента страны Джо Байдена «бездарностью, невежественным и предателем».

По словам Шапель, «Дакота с трудом могла поверить, что Карим ушёл навсегда».