Владивосток, 16 августа 2022, 09:17 — REGNUM В Приморском крае за сутки выявили 424 новых случаев коронавирусной инфекции (днём ранее — 399). В два раза увеличилось количество обращений в поликлиники с симптомами коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе правительства региона.
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Более, чем в два раза с начала августа вырос уровень заболеваемости коронавирусом в регионе. Жителям края рекомендуют вакцинироваться от гриппа и COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, противоэпидемические мероприятия усилены в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке. Дополнительные ограничения введены в связи с подготовкой к Восточному экономическому форуму-2022.