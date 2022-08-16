Владивосток, 16 августа, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Приморском крае за сутки выявили 424 новых случаев коронавирусной инфекции (днём ранее — 399). В два раза увеличилось количество обращений в поликлиники с симптомами коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Более, чем в два раза с начала августа вырос уровень заболеваемости коронавирусом в регионе. Жителям края рекомендуют вакцинироваться от гриппа и COVID-19.

«В преддверии эпидемического сезона острых респираторных инфекций повышенная заболеваемость вызывает особую тревогу. Ряд исследований показывает, что одновременное заболевание COVID-19 и гриппом может сопровождаться более тяжелым течением инфекции и значительно повышать возможность развития неблагоприятных исходов», — отметил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Как сообщало ИА REGNUM, противоэпидемические мероприятия усилены в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке. Дополнительные ограничения введены в связи с подготовкой к Восточному экономическому форуму-2022.