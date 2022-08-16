Тандынский район, Тува, , 09:14 — REGNUM В Туве завершён проект по электрификации озера Дус-Холь — популярного места отдыха местных жителей и туристов. Работы велись за счёт средств индивидуальной программы развития (ИПСЭР), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Озеро Дус-Холь в Туве Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

14 августа состоялся торжественный запуск подачи электричества к пансионатам на берегу озера. Общая протяжённость линии составила почти 15,4 км. По словам главы региона Владислава Ховалыга, здесь также будут установлены шесть резервуаров с пресной водой.

Он добавил также, что электрификация территории озера позволить подвести электричество и на близлежащие чабанские стоянки.

«Я знаю, что 14 чабанов уже обратились с такой просьбой к руководству района. Поручил министру сельского хозяйства Сергею Ондару также подключиться к решению этой задачи, будем решать вопрос о льготировании тарифов», — отметил он.