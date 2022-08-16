Амвросиевский район, ДНР, 16 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Дети из Амвросиевского района Донецкой Народной Республики получили школьные ранцы и принадлежности. Регион распространил ежегодную акцию «Губернаторский портфель» на подшефную ему территорию Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

Immanuel Giel Школьный ранец

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«Помимо самого портфеля первоклашки получили канцелярские принадлежности и тетради, а также светоотражающие значки для безопасности на дорогах», — рассказал глава региона Василий Орлов.

Всего необходимыми принадлежностями для школы и ранцами обеспечили 255 будущих школьников. Средства на портфели перечисляли жители Амурской области в рамках благотворительной акции.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Амвросиевский район Донецкой Народной Республики привезли гуманитарную помощь от жителей Амурской области. Люди получили в том числе детское питание и абсорбирующее бельё для лежачих больных.