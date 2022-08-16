Цинциннати, США, 16 августа 2022, 09:13 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю США Себастьяну Корде в первом круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 3:6, 4:6.
Хачанов один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, одна ошибка на подаче и 3 из 7 брейков.
Во втором круге турнира Корда сыграет с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.