Киншаса, 16 августа, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Бурундийские войска вошли на территорию Демократической Республики Конго (ДР Конго) в рамках миссии Восточноафриканского сообщества (EAC), направленной на борьбу с повстанцами в стране. Об этом сообщило управление конголезской армии в провинции Южное Киву.

Marines.mil Солдаты в Африке

Количество военнослужащих в составе введенного контингента не уточняется. В апреле семь стран Восточноафриканского сообщества договорились создать совместные силы для противостояния отрядам мятежников на востоке ДР Конго.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля миротворцы ООН из миссии по стабилизации в ДР Конго (МООНСДРК) открыли стрельбу на границе республики с Угандой.