Брянск, 16 августа, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Аэропорт Брянска будет закрыт ещё на неделю, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе Росавиации.

Пресс-служба Брянской областной думы Аэропорт Брянска

Режим временного ограничения полётов продлевается до 23 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Помимо Брянска ограничение действует ещё для 10 городов юга и центральной части России.

Как сообщало ИА REGNUM, остальные аэропорты РФ работают штатно. Брянский аэропорт закрыт с 24 февраля.