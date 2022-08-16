Белгород, 16 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов продлевается для аэропорта Белгорода, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе Росавиации.

Belgorodavia.ru Международный аэропорт «Белгород»

Новое ограничение действует до 23 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Режим по-прежнему действует для 11 городов юга и центральной части России. Остальные аэропорты работают штатно.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на полёты продлеваются ведомством с 24 февраля.