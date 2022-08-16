Москва, 16 августа 2022, 09:11 — REGNUM Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к украинским нацистским группировкам, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
Ранее сообщалось, что власти США намерены отправить на Украине бывших военнослужащих национальной армии Афганистана. По словам Кабулова, часть афганских спецназовцев отправили воевать в Ирак и Сирию.
Он добавил, что решение примкнуть к украинским нацистским формированиям никак не зависит от представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).