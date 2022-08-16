Москва, , 09:11 — REGNUM Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к украинским нацистским группировкам, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что власти США намерены отправить на Украине бывших военнослужащих национальной армии Афганистана. По словам Кабулова, часть афганских спецназовцев отправили воевать в Ирак и Сирию.

«А другая часть из этих бывших спецназовцев как наёмники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам», — сказал Кабулов РИА Новости.

Он добавил, что решение примкнуть к украинским нацистским формированиям никак не зависит от представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).