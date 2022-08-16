Москва, 16 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. О героизме и мужестве командира орудийного расчёта старшего сержанта Казбека Дигоева, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины, сообщили 16 августа в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что старший сержант вёл артиллерийскую поддержку наступления батальонно-тактической группы.

Также указывается, что, невзирая на плотный вражеский огонь из артиллерии и миномётов, расчёт Дигоева умело поражал объекты украинских нацистов, уничтожив два взвода неонацистов и три боевые машины пехоты.

«Противник, понесший по результатам стрельбы Казбека Дигоева значительные потери, был вынужден отступить. Это позволило российским военнослужащим продвинуться в направлении одного из крупных населенных пунктов и занять выгодные районы и рубежи для последующего освобождения города», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов рассказал, что примерно сто самолётов и вертолётов угнали из Афганистана военные, бежавшие из этой страны в 2021 году. Эти машины могут оказаться на Украине.