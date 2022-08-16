Джанкой, Крым, 16 августа, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Детонация боеприпасов произошла на складе в Джанкойском районе Республики Крым рано утром 16 августа, об этом сообщили местные власти.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Детонация была зафиксирована в селе Майское около 06:00, уточнили РИА Новости со ссылкой на власти поселения. Эвакуированы около двух тысяч жителей. Одиночные взрывы продолжаются и на данный момент.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, глава республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что выехал в Майское, обстоятельства инцидента выясняются. Советник главы Крыма Олег Крючков в соцсетях призвал «не плодить версии, подождать официальную информацию, которая появится в ближайшее время».