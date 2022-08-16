Село Николо-Павловское, Свердловская область, , 09:06 — REGNUM Под Нижним Тагилом в Свердловской области 15-летний подросток не справился с управлением квадроциклом и попал в ДТП. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в селе Николо-Павловское. Юноша врезался в забор и получил травмы. Его пассажир — ровесник — не пострадал.

По предварительным данным, транспорт был угнан. Проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 15 августа 16-летний подросток на машине своих родителей врезался в машину скорой помощи. Погибли пять человек.

Также в первой половине августа на территории Свердловской области произошёл всплеск числа ДТП, в том числе с участием несовершеннолетних. А в июле отмечен рост числа ДТП по сравнению с таким же месяцем 2021 года.