Киев, 16 августа, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Владимир Зеленский решил объявить войну памятнику Екатерине Великой в Одессе, потому что у Украины нет собственной истории. Об этом 16 августа ИА REGNUM рассказал активист партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Николай Умеренков.

Императрица и Самодержица Всероссийская Екатерина II

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Дабы прикрыть катастрофическое положение на фронте, Украина решила вновь побороться с русской историей. На этот раз выбор пал на памятник Екатерины II — основательницы Одессы, сообщил Умеренков.

«Как сообщается, Зеленский на полном серьезе готов рассмотреть петицию об установке на этом месте нового памятника американскому актёру гей-порно. Такое поведение украинцев говорит не только об отсутствии остроумия у русофобской части незалежной, но и о тупости украинской власти», — заявил публицист.

В попытках отмежеваться от связи с Россией, Украина потеряла собственную историю. Когда она это поняла, то начала выдвигать претензии на наследие Киевской Руси, а отдельные индивидуумы предлагали переименовать страну в «Русь-Украину». Очевидно, таких «героев», как Степан Бандера и Роман Шухевич недостаточно, отсюда и судорожные попытки присвоить себе историю России, уверен собеседник агентства.

«Тупость украинской власти, изначально сделавшей ставку на конфронтацию со всем русским, таким образом сыграла с незалежной злую шутку. Одно дело снести памятник, другое — заменить его актуальным. И здесь у украинской общественности возникают проблемы, ибо героев нет», — полагает Умеренков.

На данный момент реакция России должна быть спокойной и однозначной. Помешать сносу памятника мы не можем, так что необходимо сделать ровно одно заявление о том, что после освобождения Одессы памятник основателям города будет восстановлен. И начинать его создание можно прямо сейчас, чтобы своевременно данное обещание выполнить, уверен публицист.

Такое поведение России позволит показать врагам холодный расчёт и всю серьёзность её намерений в освобождении Украины от русофобии, заключил Умеренков.

Напомним, что ранее на Украине были сформированы и рассмотрены президентом Владимиром Зеленским две петиции с требованием снести памятник Екатерине Великой в Одессе, одна из которых предусматривает установку на его месте памятника американскому актёру гей-порно.