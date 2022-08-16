Комрат, Молдавия, , 09:03 — REGNUM Молдавии для улучшения ситуации в стране нужно восстанавливать отношения с Россией. Об этом на телеканале TVC 21 заявил лидер движения «Народный Союз Гагаузии» Виктор Петров.

ЕС — Молдавия — Россия © ИА REGNUM

«Мало того, что у нас исторические корни с ними очень большие, — сказал политик. — Но ещё и энергоресурсы, рынок большой. Это всё надо использовать».

Он отметил, что жизнь в Молдавии можно наладить, имея партнёрские отношения с РФ. Это будет возможно только после восстановления полного нейтралитета республики. По мнению Петрова, после этого можно будет договариваться о снижении цены на газ.

«Я уверен, что Молдова, как член СНГ, имеет право на совсем другую цену на газ. Не ту, которую мы сейчас получаем», — заявил лидер движения.

Стоит отметить, что движение «Народный Союз Гагаузии» было основано 20 июля в Гагаузской автономии Молдавии. Новая политсила выступает за «добрые» отношения с Россией.

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