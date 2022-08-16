Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Ситуация вокруг Запорожской АЭС беспокоит власти США, хотя данных об аномальном уровне радиации не поступает. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил 15 августа на брифинге.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что американская сторона внимательно следит за активностью на станции. Минэнерго США и Национальное управление ядерной безопасности продолжают получать данные датчиков излучения, и эти данные говорят об отсутствии свидетельств аномального уровня радиации.

«Мы остаёмся обеспокоены продолжающимися боевыми действиями на мирных атомных объектах Украины и вблизи них. Мы призвали Россию вернуть полный контроль над Запорожской АЭС Украине», — подчеркнул Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США, Евросоюз и другие страны перестать плести интриги вокруг Запорожской АЭС и заставить Киев прекратить обстрелы станции.

Читайте также: Киев готовит провокацию в районе Запорожской АЭС — Минобороны РФ