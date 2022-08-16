Усть-Большерецкий район, 16 августа 2022, 09:07 — REGNUM В Камчатском крае на человека напал медведь. Мужчина получил множество ранений, сообщило 16 августа ИА «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».
От нападения зверя пострадал 38-летний рыбак. ЧП произошло на реке Кихчик в Усть-Большерецком районе Камчатки Камчатки. Мужчину эвакуировали в больницу на вертолёте медицины катастроф.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа медведь напал на человека возле села Ивашка в Карагинском районе. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.