Камчатский край, 16 августа, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Камчатском крае на человека напал медведь. Мужчина получил множество ранений, сообщило 16 августа ИА «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

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От нападения зверя пострадал 38-летний рыбак. ЧП произошло на реке Кихчик в Усть-Большерецком районе Камчатки Камчатки. Мужчину эвакуировали в больницу на вертолёте медицины катастроф.

«Пострадавший мужчина 1984 года рождения получил множественные ранения. Инцидент произошел на одном из рыболовных участков», — рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа медведь напал на человека возле села Ивашка в Карагинском районе. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.