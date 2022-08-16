Кабул, 16 августа, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Больница скорой помощи Кабула сообщила, что в результате взрыва в столице Афганистана 15 августа один человек погиб и девять получили ранения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Af.shafaqna.com Взрыв в Кабуле

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Больница суточнила в «Твиттере», что десять раненых были доставлены сюда после взрыва, и один из них скончался по прибытии.

Между тем, Халед Задран, представитель штаб-квартиры полиции Кабула, сообщил, что два человека получили ранения в результате взрыва в третьем районе Кабула.

Напомним, в третьем районе безопасности города Кабул перед зданием телерадиокомпании «Ариана» произошёл взрыв.