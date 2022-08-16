Барнаул, 16 августа, 2022, 09:01 — ИА Регнум. СУ СК РФ по алтайскому краю 16 августа известило об окончании расследования уголовного дела в отношении 50-летнего отца, который несколько лет насиловал свою дочь.

Цитата из х/ф «Груз 200». Реж. Алексей Балабанов. 2007. Россия Жертва насильника

По данным следствия, обвиняемый в 2011 году в своем доме в отсутствии супруги совершил в отношении своей 9-летней дочери насильственные действия сексуального характера. Через несколько месяцев поняв, что ребенок напуган и никому ничего не расскажет, он вплоть до 2017 года насиловал дочь и совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера, причиняя телесные повреждения, когда она оказывала сопротивление.

Потерпевшая рассказала о преступлениях лишь после того, как поступила учиться и уехала из дома. Девушка боялась, что безнаказанность побудит отца совершать противоправные действия в отношении ее младшей сестры.

В ходе допроса в качестве подозреваемого злоумышленник признался в содеянном, однако уже при предъявлении обвинения отказался от показаний, заявив, что дочь оклеветала его. Несмотря на данные обстоятельства, следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года СУ СК РФ по Алтайскому краю известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Волчихинского района, который сознался в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности своих дочерей.

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