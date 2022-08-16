Онгудайский район, Алтай, 16 августа, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Администрация Онгудайского района попросило помощи у правительства Республики Алтай на проведение аварийно-восстановительных работ и выплат пострадавшим при сходе селя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Александр С. Басаргин Горный Алтай

По словам замглавы района Анатолия Атарова, в результате сильного ливня с градом на село Купчегень сошёл сель. Погибших и пострадавших в результате нет, как и разрушенных зданий.

«На месте происшествия был проведен ряд работ, в том числе откачка сточных вод из подвалов жилых домов, уборка территорий от наносов песка, глины и гравия, укрепление опор ЛЭП и связи, дезинфекция частных колодцев», — отметили в правительстве.

Всего в зону ЧС попали 33 домов, где вода поднялась выше уровня пола, а также детский сад, здание сельской администрации и местный стадион. Кроме того, были разрушены ограждения, уничтожены посадки в огородах, пострадал мост через реку Большой Ильгумень и дороги на ряде улиц.

Общая сумма ущерба превысила 10 млн рублей. По итогам заседания комиссии по ЧС принято решение оказать району помощь на восстановление социально-значимых объектов, дорог и моста.