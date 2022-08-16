Варшава, , 08:58 — REGNUM Между странами — членами Североатлантического альянса (НАТО) и Евросоюза наблюдаются «растущие разногласия» по вопросу об условиях завершения конфликта на Украине и объёма военной поддержки киевского режима. Об говорится в докладе Польского института международных отношений, который 16 августа приводит телеканал RT.

Военная спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что автором доклада является глава программы по Восточной Европе названного института Даниэль Шелиговский, который указывает, что «пик интереса» жителей европейских стран к спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины позади и из-за этого готовность правительств Европы «идти на жертвы ради» Киева также будет снижаться.

«Украине будет требоваться всё большая и большая военная и финансовая поддержка от иностранных партнёров, и значение лидерской роли США лишь растёт, но в то же время лагерь сторонников диалога во главе с Германией, Францией и Италией будет приобретать всё большее влияние, оказывая давление на украинские власти с целью возобновления переговоров с Россией», — говорится в документе.

В то же время, в нём утверждается, что у стран НАТО якобы нет целей по ослаблению России, «не говоря уже о победе над ней».

«Более того, в европейских общественных дискуссиях, особенно в Германии, которая наиболее оторвана от современной действительности, всё чаще можно услышать, что именно России требуется помощь в преодолении сложившейся ситуации», — поясняется в докладе.

При этом в документе содержится призыв к дальнейшему вооружению киевского режима «для обеспечения относительно стабильного сосуществования Украины и России», так как это должно способствовать помешать Москве расширить освобождённую от киевских боевиков территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский политолог Раджан Менон заявил, что президент России Владимир Путин может быть прав относительно дальнейшей помощи стран Запада Украине.