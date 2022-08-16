Париж, , 08:58 — REGNUM С начала лета во Франции по подозрению в поджогах арестовано 25 человек, передает BFM TV.

Лесной пожар ИА REGNUM

Франция столкнулась с серией лесных пожаров. От Юры до Жиронды, через Мен-и-Луару и Ардеш практически не осталось ни одной территории. Систематически суды заводят расследование по установлению причин возникновения пожара. И как стало известно от источника, знакомого с ситуацией, значительная часть этих пожаров могла быть связана с поджогами.

Четверо человек из 25 арестованных уже осуждены, шестеро заключены под стражу.

Подразделения жандармерии во Франции усиленно мобилизованы, чтобы предотвратить начало новых лесных пожаров. На месте вертолеты занимаются наблюдением за наиболее пострадавшими участками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Восточных Пиренеях во Франции сгорело более 110 гектаров леса, что потребовало мобилизации 400 пожарных.

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