Сеул, , 08:57 — REGNUM США и Южная Корея собираются провести с 22 августа по 1 сентября совместные масштабные военные учения под названием Ulchi Freedom Shield с целью демонстрации своих возможностей властям КНДР, сообщило агентство Reuters со ссылкой на южнокорейские вооруженные силы.

Флаги США и Южной Кореи army. mil

Маневры пройдут на территории Республики Корея. В учениях примут участие военные самолеты, боевые корабли, танки, а также несколько десятков тысяч военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон объявил о том, что с 8 по 14 августа у побережья Гавайских островов прошли совместные противоракетные учения США, Японии и Южной Кореи.

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