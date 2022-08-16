Кабул, 16 августа 2022, 08:56 — REGNUM В столице Афганистана прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
По данным местных источников, взрыв произошёл 15 августа перед главным входом в офис телерадиокомпании Ariana TV. Взорвался легковой автомобиль.
В результате взрыва пострадали четыре человека, в том числе трое охранников офиса Ariana. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.
Согласно источникам, один из раненых — член движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который был приставлен охранником у входа в офис компании.
Некоторые источники сообщили, что также получили ранения четверо пассажиров автомобиля.