Кабул, 16 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В столице Афганистана прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США - Франция Взрыв

По данным местных источников, взрыв произошёл 15 августа перед главным входом в офис телерадиокомпании Ariana TV. Взорвался легковой автомобиль.

В результате взрыва пострадали четыре человека, в том числе трое охранников офиса Ariana. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Согласно источникам, один из раненых — член движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который был приставлен охранником у входа в офис компании.

Некоторые источники сообщили, что также получили ранения четверо пассажиров автомобиля.