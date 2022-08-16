Канберра, , 08:55 — REGNUM Австралия и Новая Зеландия заявили, что им известно о сообщениях китайских СМИ о запрете Пекина на импорт мяса из обеих стран, но они не получали никаких официальных уведомлений, и поставки осуществляются в обычном режиме, передает агентство Reuters.

Мясо (сс)skylark

По сообщениям китайских СМИ, импорт сельскохозяйственной продукции, в частности мяса, из Австралии и Новой Зеландии может быть приостановлен из-за опасений по поводу ящура.

«Мы знаем о слухах. Посольство Австралии в Пекине находится в контакте с таможенной службой Китая, и официального уведомления не поступало», — говорится в заявлении представителя сельскохозяйственного департамента Австралии, сделанном 16 августа.

Представитель министерства добывающей промышленности Новой Зеландии Стив Эйнсворт заявил, что экспорт продолжается в обычном режиме.

«Мы навели справки у китайских властей, в том числе через сотрудников нашего посольства в Китае. Эти запросы подтверждают, что новозеландская продукция продолжает проходить через границу», — говорится в его заявлении.

Ни Австралия, ни Новая Зеландия не сообщали о случаях заболевания ящуром среди домашнего скота. Однако обе страны принимают дополнительные меры для обеспечения биобезопасности после того, как вирус был обнаружен на популярном индонезийском курорте Бали.

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